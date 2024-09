Michelle ammette | Voglio una persona con la quale Poi il video a sorpresa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024)Hunziker ospite della puntata di “Verissimo” di oggi domenica 22 settembre, ha parlato dell'amore nella sua vita in tutte le sue sfumature. La chiacchierata con Silvia Toffanin è iniziata con il racconto della nuova vita da nonna di, e della gioia donatale dal piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La showgirl ha raccontato della gioia che prova da quando è nonna e ha rivelato anche che le sue figlie più piccole sono gelose per le attenzioni che lei dedica a Cesare.infatti, dopo Aurora, ha avuto altre due figlie: Sole, la più piccolina e Celeste,11enne in fase preadolescenziale. "Io ero terribile a 11 anni, ho fatto veramente molto penare mia madre, ero ribelle e ce l'avevo con lei, mia madre, che invece si dava da fare per mandare avanti tutto”- ha detto la Hunziker a tal proposito.