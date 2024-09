ll derby Primavera lo vince il Milan | tris all’Inter in gol anche Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) In attesa di quello dei “grandi” di stasera, illoilcon un perentorioallo stadio Breda di Sesto San Giovanni. La squadra guidata da Federico Guidi ha risolto la pratica in un primo tempo intenso ed emozionante, sorprendendo per tre volte i ragazzi di Andrea Ztta. Con questo successo, dopo cinque giornate la formazione rossonera U20 si porta al secondo posto in classifica con 12 punti, secondo ko per i nerazzurri U20 che sono fermi a 7 punti e al decimo posto. Nel primo tempo, come detto, arrivano tutti i gol: apre le danze Dutu al 18?, poi c’è gloriaper Maximilian, il figlio di Zlatan, che firma il raddoppio. L’Inter la riapre con Mosconi al 44?, ma ancor prima dell’intervallo è Bonomi a riportare ilavanti di due gol.