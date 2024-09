LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | Norris sbaglia e tocca le barriere con la ruota! Leclerc risale e spera

Leggi tutta la notizia su oasport

Giro 37/62:nuovo record in 1:36.216 con 11.1 su Piastri e 22.6 su Verstappen. Giro 36/62:si difende forte su Russell e lo manda fuori pista. L'inglese riparte con il DRS ma è tempo perso prezioso Giro 35/62comanda con 7.8 su Piastri e 21.2 su Verstappen, quindi quartoa 29.4 con Russell in scia. Poi Hamilton e Sainz. Giro 34/62:gira in 1:38.187 e fa segnare il suo miglior tempo, con Russell che gli si mette in zona DRS. Giro 33/62:allunga a 5.7 su Piastri, quindi Verstappen terzo a 20.9. Giro 32/62:dopo lo spavento si rimette a martellare e allunga su Piastri.è quarto e aspetta una Safety Car Giro 31/62:hato la frenata in curva 15 e ha rischiato davvero grosso. Ora è primo con 3 secondi su Piastri che deve ancora fermarsi, poi Verstappen a 21.