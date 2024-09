Lautaro Martinez | Mi assumo le responsabilità della sconfitta Farò questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)si è pronunciato nel post-partita del derby tra Inter e Milan. Il capitano nerazzurro ha espresso la sua delusione per lacontro i rossoneri. L’INSOFFERENZA –ha parlato a DAZN al termine di Inter-Milan: «Non abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, non abbiamo approcciato bene. Dobbiamo migliorare tantissimo, abbassare la testa e pedalare. Io per primo, come capitanosquadra, mi sento laaddosso. So che non sto facendo il lavoro fatto nello scorso anno. A volte capita, sarò il primo a tornare ad Appiano e lavorare a testa bassa».sul lavoro da fare per tornare al suo livello! IL FUTURO –ha proseguito ribadendo un aspetto: «Cerco di lavorare e di alzare sempre il livello. Quando ci si sente in ritardo di condizione, è giusto lavorare il doppio e aiutare la squadra.