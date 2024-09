Italia orrore nei cimiteri | addetti ai lavori riesumavano cadaveri Rivendevano i denti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Un’operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi ha portato alla luce una rete di attività illecite all’interno deidella provincia di Ancona. Cinque dipendi una società appaltatrice di serviziali sono stati denunciati per aver sottrattoe ponti d’oro dalle salme riesumate, vendendoli successivamente a centri “compro oro” per ottenere profitti illeciti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, hanno messo in luce un sistema ben organizzato che sfruttava le esumazioni e le estumulazioni dei defunti per commettere questi reati.Leggi anche: Crollo della palazzina a Saviano, non ce l’hanno fatta i piccoli Lia e Giuseppe.