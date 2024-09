Il viaggio di nozze finisce nel dirupo grande paura per due sposi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) La Spezia, 22 settembre 2024 – E’ finita in una scarpata dopo un volo di una ventina di metri la serata di due turisti che si sono decisamente rovinati la luna di miele nel Golfo. Oltre al grosso spavento infatti per lo sposo si aprirà adesso un nuovo percorso: quello penale per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza. Una nottata decisamente movimentata quella sulla collina di Pitelli quando dopo la mezzanotte è arrivata la richiesta di aiuto alla Pubblica Assistenza di Pitelli e 118. La coppia canadese a bordo di una Fiat presa a noleggio in un tornante ha sbandato volando in una scarpata sottostrada per oltre 20 metri. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Spezia che si sono calati per imbragare la coppia e portarla al sicuro. Per loro soltanto un grosso spavento ma nessuna conseguenza fisica.