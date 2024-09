Formula 1 GP Singapore | Norris vince davanti a Verstappen

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 22 settembre 2024) Life&People.it Landotrionfa al GP F1 a, sul circuito cittadino di Marina Bay. A una settimana esatta dal difficile gran premio di Baku, in Azerbaijan, il pilota McLaren domina la diciottesima prova della stagione, conquistando il gradino più alto del podioa Maxe al compagno di squadra Oscar Piastri. Lontane dal podio le Ferrari di Charles Lecler e Carlos Sainz Jr.. I due piloti di Maranello, partiti dalla nona e decima piazza, sono stati costretti a correre una gara in rimonta, chiusa rispettivamente in quinta e settima posizione. Una corsa decisamente meno entusiasmante rispetto a quella andata in scena tra le strade della capitale azera, povera di sorpassi e di colpi di scena.