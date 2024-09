Fiori d’arancio per Luca e Valeria Grande festa nell’amata Barga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Emozionante, bello, molto coinvolgente e divertente. Questi i commenti che continuano, insieme ai ringraziamenti per l’invito e alle congratulazioni, a susseguirsi nei tanti messaggi di felicitazioni per il matrimonio diGaleotti eBelloni che si è tenuto sabato scorso in quel di. Uniti da tante passioni in comune, in uno dei loro giorni più importanti si sono circondati da familiari e da tanti amici che li hanno raggiunti nella tenuta, immersa nel verde e con una vista fantastica sull’amata, dell’agriturismo "I Cedri" di Albiano. Alla cerimonia, celebrata dall’amica Maresa Andreotti, quale componente dell’amministrazione comunale di, è seguita unacollettiva a base di buon cibo e allegria.