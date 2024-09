Emanuela Orlandi il fratello Pietro in tv | La pista di Londra è la più importante E fa il nome di un ex Nar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 settembre 2024 -e ladi. Ne è tornato a parlare, ildella 15enne, cittadina vaticana, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983.cerca la sorella da 41 anni e in tv a Verissimo ha fatto nuove rivelazioni. L’uomo che lo avrebbe messo sulle tracce della cosiddetta ‘di’ e che, assieme ad altri, avrebbe fatto da carceriere a, è “un ex Nar che si chiama Vittorio Baioni”.non usa la parola ‘carceriere’ ma racconta: “Era una delle persone diciamo addetta alla gestione, anche per le piccole mansioni, tipo fare la spesa. Ha detto che è partito con lo stesso volo da Roma. Ma aerano appartamenti separati. Baioni, sostiene ancora, “si dichiarava a un ex Nar, amico di Fioravanti e altri coinvolti” nella strage di Bologna.