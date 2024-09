Comune di Buti | partito un importante intervento sull' acquedotto nel capoluogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)(Pisa), 22 settembre 2024 - Proseguire nel graduale efficientamento dell’. Migliorare sensibilmente il servizio per un significativo numero di utenze. E ancora, eliminare l’incidenza delle perditea rete idrica dismettendo tubazioni ormai vetuste. Con queste finalità ha preso il via questa settimana undi Acque nel centro storico a: pianificato in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, il lavoro riparte laddove si era concluso un precedente progetto, continuando così nel progressivo ammodernamento dell’infrastruttura idrica nel. “Un lavoro strategico per ildi- sottolinea la sindaca, Arianna- che comporterà qualche disagio, ma che ci consentirà poi di poter contare su un servizio idrico migliore, oltre alla conseguente riqualificazione delle strade su cui si andrà a intervenire”.