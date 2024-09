Collision 21 09 2024 Bunkhouse e l’attesa di Danielson

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 22 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in onda dal MassMutual Center di Springfield, Massachusetts. La puntata promette un’intensaBrawl per i titoli di coppia ROH e un confronto tra Darby Allin ed Evil Uno in vista di Grand Slam.Brawl per i Titoli di Coppia ROH (3,5 / 5) Dustin Rhodes e Sammy Guevara difendono i titoli contro Matt Taven e Mike Bennett dell’Undisputed Kingdom in un match violento. L’azione si svolge dentro e fuori dal ring con l’uso di vari oggetti contundenti. Bennett viene fatto sanguinare presto. Taven e Bennett eseguono una Doomsday Device su Guevara all’esterno. Rhodes fa un bulldog dalla rampa attraverso un tavolo. Guevara si fa male a un braccio in uno spot con un tavolo.