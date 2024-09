Caserta | mancata convocazione dei Question Time settimanali da parte del Presidente del Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 22 settembre 2024). Desidero esprimere il mio profondo rammarico per l’atteggiamento deldel, che, nonostante l’insediamento della nuova giunta avvenuto nel mese di agosto, continua a non procedere, come stabilito dal Regolamento, alladei, fissati per il giovedì di ogni settimana. Tale mancanza risulta particolarmente grave considerando che vi sono numerose interrogazioni urgenti che necessitano di essere discusse e affrontate in tempi rapidi. Il mancato rispetto di questo appuntamento istituzionale mina il regolare funzionamento delle attività consiliari e rappresenta una grave violazione dei diritti democratici dei consiglieri e dei cittadini che rappresentano.