Bivio Corticella e Progresso cercano punti

(Di domenica 22 settembre 2024) E’ giunta l’ora di fareper il. Ultimo in classifica a quota zero, in coabitazione con i ‘cugini’ del, il team di Michele Nesi è atteso dal match interno contro il San Marino. Un risultato positivo al ‘Biavati’ potrebbe permettere alla formazione biancazzurra di tirare una boccata di ossigeno mentre un ulteriore ko potrebbe aggravare ulteriormente la già di per sé complicata situazione di classifica. Trovandoci alla terza giornata, guardare più di tanto la graduatoria avrebbe poco senso, resta il fatto che ildovrà essere bravo a trovare il prima possibile la scintilla necessaria per iniziare a incameraresalvezza. E’ vero che, per ciò che si è visto in campo, il team del ‘Biavati’ diavrebbe meritato di raccoglierne almeno uno, considerando che la sconfitta interna (2-3) arrivata al debutto contro l’Imolese è apparsa immeritata.