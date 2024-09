Alluvione nel Ravennate la frazione isolata da sedici mesi | La strada non è mai stata riaperta arriviamo a casa solo a piedi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) A distanza di poco più di un anno, siamo tornati a Purocielo,di Brisighella, nel ravvenate e insieme a Flavio Babini abbiamo percorso alache lui e i pochi abitanti rimasti in questo piccolo borgo devono percorrere da quando, a causa delle tre alluvioni, le frane hanno di fatto isolato le case che stanno in cima alla valle: “Eravamo isolati prima e siamo tutt’ora isolati. In questilanon èmaie in quest’ultimala situazione è peggiorata ulteriormente”. Lungo il percorso non mancano però le sorprese, tra i detriti di una delle nuove frane, Flavio scorge un pezzo di metallo e con stupore si accorge che potrebbe essere un pezzo di una mitragliatrice risalente alla battaglia che su queste montagne vide contrapporsi partigiani e nazifasciti, nell’ottobre del 1944.