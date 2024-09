Visite trasporti sociali in tilt Le ambulanze non arrivano I pazienti rischiano multe dall’Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 – “Per due volte dovevano prendermi con l’ambulanza per andare a una visita urgente. Per due volte non si sono presentati. E se non certifico che mi hanno lasciata a casa, sarò anche sanzionata per non essermi presentata”. L.C. è furiosa con Misericordia ed Esculapio: “Fissano appuntamenti per barellati, ma poi non si presentano – ha scritto in una mail al nostro giornale – Ci lasciano ad attendere un servizio che mai arriverà”. Il suo non è un caso isolato: ogni giorno tanti aspettano invano. E sia le associazioni che la centrale di Esculapio lo sanno bene.