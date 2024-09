Villaricca e Qualiano | furti d’auto due persone in manette

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 21 settembre 2024): Carabinieri recuperano una Jeep rubata e bloccano i fuggitivi dopo un doppio inseguimento, arrestati due uomini Il turno è iniziato con un’occhiata all’elenco delle auto rubate. Marca, modello e targa.Un promemoria quotidiano per ogni carabiniere di pattuglia, per mantenere sempre alta l’attenzione. In elenco anche i dettagli di un suv sospetto, spesso tracciato nei luoghi dove sono frequenti i. E’ pomeriggio inoltrato quando i militari della stazione di Licola incrociano quel suv e pochi metri dopo una Jeep inserita nella lista dei veicoli rubati. Arrivano veloci dal senso opposto di marcia, lungo via Ripuaria. Il capo pattuglia è costretto a voltare di scatto la testa per verificare se effettivamente le targhe coincidano. Sono quelle! L’autista accende lampeggianti, sirena e parte l’inseguimento.