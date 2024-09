The Family anticipazioni dal 23 al 27 settembre della soap turca Mediaset | Hülya vuole la custodia di Zeynep e Kaya

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 21 settembre 2024) Le nuove puntate inedite The– in onda dal 23 al 27– promettono grandi novità. La seconda stagioneè disponibile sulla piattaforma gratuitaInfinity, dove ogni giorno viene inserito un nuovo episodio, visibile on demand. Cosa ci attende nella settimana dal 23 al 27The2:ladei nipoti La matriarca dei Soykan sarà sempre più determinata a ottenere ladei piccolie per riuscire nel suo intento chiederà aiuto a suo cognato Ibrahim. Il piano dei due però dovrà fare i conti con la presenza ingombrante di Nedret e con Devin, che farà di tutto per ostacolare i progettisuocera. La psicologa deciderà di allontanare i figli di Leyla dalla casa di famiglia, ma Aslan si opporrà alla decisione di sua moglie.