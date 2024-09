Sinner parole al vento | non c’è niente da fare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024) Jannik, lese le porta via ile questo non fa altro che dimostrarlo: senza prove è tutto inutile. C’era da aspettarselo. Era scontato che se ne sarebbe ricominciato a parlare non appena se ne fosse presentata l’occasione. E l’occasione si è presentata proprio quando, nelle scorse ore, una certa notizia ha fatto il giro del mondo. In tempi diversi sarebbe rimasta confinata nel perimetro del Bel Paese, ma in questo caso non è stato assolutamente possibile. Non c’è pace per Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itLe polemiche sono iniziate nel momento in cui è stato reso noto che il numero 760 del ranking Atp, l’italiano Stefano Battaglino, non potrà giocare fino al prossimo 31 gennaio 2027.