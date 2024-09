Siena operazione antidroga | sequestrati 10 chili di stupefacenti destinati a giovanissimi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 - Importantecondotta dal commissariato di Chiusi, che ha portato al sequestro di quasi 10di drogain gran parte a, anche minorenni. Il blitz ha consentito di togliere dal mercato oltre 30mila dosi diper un valore stimato di più di 200mila euro, oltre al sequestro di circa 7mila euro in contanti. Due giovani italiani, di 24 e 25 anni, residenti nella Valdichiana senese, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. L'è il risultato di un’indagine avviata lo scorso anno per contrastare lo spaccio tra i più giovani nella zona di Chiusi e comuni limitrofi.