Sì lo ammetto ho usato il telefono Chiamavo il mio ex suo figlio che conoscevo fin da piccolo era morto quella mattina | parla Alba Parietti dopo le polemiche alla Disfida di Barletta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Lei,, interpretava Elvira da Cordova nella rievocazione storia della Dsifida di. Tutti in costume, l’atmosfera cinquecentesca garantita. O quasi, perché in alcune foto si vede la conduttricere ale la cosa non solo ha cacritiche social ma anche un’interrogazione del consiglio comunale. Ilnel 1503? Non pare adattissimo. Masul suo profilo Instagram ha spiegato come mai la necessità di usare lo smartphone: “Si, hoil. Il corteo è iniziato verso le 19 e 30 e terminato verso mezzanotte. Abbiamo attraversato la città a piedi per circa 8 km senza carrozza, con migliaia e miglia di persone felici.