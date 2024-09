Settimana della mobilità Oggi ’Cambiamomarcia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Una mattinata pensata per approfondire i vantaggisostenibile, compresi i servizi offerti e i progetti realizzati nel nostro territorio., nel parcheggio dell’Ippodromo, cuore geografico di ‘Cambiamomarcia’, progetto che mette sullo stesso piano la realizzazione di infrastrutture e nuovi servizi per ladolce, si celebrerà la conclusioneeuropea. Dalle 9 alle 13 presso gli stand allestiti da Energia Corrente e del concessionario auto Pulzoni Antonelli sarà possibile richiedere informazioni sulle auto e le moto elettriche, usufruendo anche di un test-drive gratuito. Per i più piccoli sarà a disposizione uno spazio dedicato.