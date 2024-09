Precedenti Inter-Milan | Inzaghi la storia del derby da riscrivere!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) L’domani sera giocherà contro ilalle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ida qualche anno sono a senso unico, Simonepuòladelè ilin programma domani alle ore 20.45. La squadra di Simonecerca il riscatto dopo il pari deludente di Monza, mentre dall’altra parte arriva la compagine di Paulo Fonseca proveniente dal successo col Venezia. Il tecnico piacentino non perde una stracittadina meneghina dal 3 settembre 2022: in quell’occasione vinse ilcon il risultato di 3-2 con doppietta di Rafael Leao. Di lì in poi solo successi nerazzurri, a partire dal 3-0 in Supercoppa Italiana del 18 gennaio 2023.