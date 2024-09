Meloni | Made in Italy è grande forza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 18.05 Il presidente del Consiglioè a Siracusa, sull'isola di Ortigia, per l'inaugurazione dell'Expo DiviNazione, collegato al G7 Agricoltura. Fino al 29 settembre presenti 600 imprenditori.si è fermata in alcuni dei 200stand e in piazza Duomo ha detto:"Molto bella e intelligente l'iniziativa del ministro Lollobrigida di raccontare la straordinaria capacità che i nostri agricoltori hanno da secoli di produrre un pezzo fondamentale del nostro nome nel mondo:in". Si stima un valore di "70mld" per l'export italiano