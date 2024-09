Mel & Mel il selfie di Giorgia Meloni con Mel Gibson fa impazzire la sinistra | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Mel; Mel":lo ha scritto a corredo di uncon l'attore americano Melpostato sul suo profilo Instagram. La premier indossa un abbigliamento informale, e lo stesso Mel, che ha una camicia sbottonata. Entrambi sorridono alla camera. Non è dato sapere quando e dove la presidente del Consiglio abbia incontrato il regista e attore. Mel, però, si trova da giorni in Italia, come si vede negli scatti pubblicati sui social dai suoi fan che lo hanno incontrato. Secondo alcune indiscrezioni, pare che il premio Oscar stia facendo dei sopralluoghi per scegliere il set del suo nuovo film, "Resurrection", sequel de "La passione di Cristo", annunciato da anni ma rinviato più volte nel corso del tempo, con alcune modifiche alla sceneggiatura. Il regista è stato avvistato prima a Matera e poi a Gravina, in Puglia.