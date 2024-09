Juve-Napoli Caprile in conferenza stampa | I compagni mi hanno aiutato Sulla difesa a quattro…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Elia, entrato a partita in corso durantentus-, ha parlato inrispondendo alle domande dei cronisti presenti. Un pareggio, quello trantus e, che ha visto entrambe le porte inviolate. In casa azzurra c’è stato un doppio ruolo tra i pali, visto che la partita è stata cominciata da Alex Meret per poi essere terminata da Elia. L’ex portiere dell’Empoli è entrato a gara in corso per sostituire Meret vittima di un infortunio.ha parlato in, commentando proprio l’esordio in Serie A con la maglia azzurra: “Sicuramente è stata una bella emozione. Sono molto contento dell’esordio col. Bisogna essere sempre pronti perché può succedere qualsiasi cosa, e sono molto contento per quello che ho fatto io. Chiaramente mi dispiace per Meret”.