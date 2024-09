Irpef ipotesi rivoluzione aliquote Sarà coinvolto un fiorentino su tre | risparmi da 100 a 800 euro l’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 –più leggera per circa 140mila fiorentini? Ancora non è una certezza. Ma lo spiraglio è stato aperto dal governo in vista della manovra di bilancio. Il piano di Roma: recuperare risorse per finanziare gli sgravial ceto medio. Per farlo serve un tesoretto compreso almeno tra 2,5 e 4 miliardi disu scala nazionale. Come anticipato dal viceministro Maurizio Leo al Sole 24 Ore, l’idea sarebbe portare al 33% il prelievo sulla fascia di reddito tra 28mila e 60mila. Aliquota che oggi si applica al 35% tra i 28mila e i 50miladi reddito. Ad alzare l’asticella sarebbe anche l’aliquota al 43% che, attualmente, si applica oltre i 50milae che, con gli effetti della manovra, sarebbe oltre i 60mila. Una manovra però sulla quale il ministro stesso ha raccomandato “prudenza”.