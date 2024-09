Inter vs Milan | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri cercano la settima affermazione consecutiva nella stracittadina, cosa che i cugini rossoneri vogliono evitare anche per uscire dalla crisi.vssi giocherà domenica 22 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Obiettivo tre punti per i nerazzurri che puntano a rioccupare nuovamente la testa della classifica. Il rendimento della squadra di Inzaghi è stato soddisfacente ma non esente da pecche come i due pareggi rimediati contro Genoa e Monza. Nel mezzo sono arrivate le vittorie contro Lecce e Atalanta che hanno confermato la solita superiorità tecnica. Decisamente più complicata la situazione tra i rossoneri, in crisi di gioco e di risultati.