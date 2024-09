Impennata di casi in Europa e negli Usa | come riconoscere la quinta malattia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Mamme e papà si accorgono della sua presenza quando le guance dei loro bambini diventano all'improvviso rossastre. È questa eruzione cutanea uno dei sintomi più caratteristici del parvovirus B19, meglio noto, infezione che nei bambini eadulti sani è relativamente lieve o anche asintomatica, ma in alcuni gruppi di persone,immunodepressi o affetti da patologie ematologiche tipo anemia falciforme, e nelle donne in gravidanza, può essere più grave. Dopo un crollo ai tempi della pandemia, gli esperti segnalano un': isono in aumento in, eUsa si rileva un vero boom. A fare il punto un focus dedicato allainfettiva sulla rivista scientifica 'Jama online'.