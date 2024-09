Imane Khelif è a Milano durante la Fashion Week | foto e autografi ai fan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) La pugile, medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024, è a. Nelle sue storie instagram l’algerina ha postato un video dove scrive Ciaosullo sfondo del centro cittadino e sulle note di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Tshirt e cappellino, l’atleta che alle Olimpiadi ha affrontato l’italiana Angela Carini, si è anche fermata per firmaree concedereai presenti all’uscita da un hotel. In questi giorni aè in corso lae si vocifera che la pugile algerina potrebbe essere ospite di qualche sfilata. La sua partecipazione a Parigi 2024 è stata accompagnata dalle polemiche a livello politico. A chi mise in discussione il suo diritto a partecipare al torneo femminile,rispose in un’intervista alla BBC: “Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna”.