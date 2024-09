Il Galatasaray batte il Fenerbahce e prende in giro Mourinho con il libro The Crying One FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “È in vendita nei negozi intorno a Kad?köy”. Con questa didascalia e unache sta facendo ildei social, il, nell’account ufficiale di Twitter, è andato all’attacco di Josédopo la vittoria contro ilcon un netto 1-3 in quello che era lo scontro al vertice del campionato turco. Nell’immagine, si vede uncon su scritto “TheOne”, al posto di “The Special One”, e unmontaggio del portoghese in lacrime. C’è di più. Un giornalista ha provato a intercettarein mixed zone chiedendogli proprio di questo post social dele l’ex allenatore della Roma si è infuriato: “Sei sicuro di essere un giornalista? Ma stai scherzando o sei serio?“, ha aggiunto prima di tirare dritto e abbandonare il colloquio. Kad?köy civar?ndaki ma?azalarda sat??ta. ?#FBvGS pic.twitter.