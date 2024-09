Ibrahim Aqil il capo armato di Hezbollah | chi era il leader delle forze d’élite ucciso da Israele Dagli attentati del 1983 alla repressione in Siria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Sulla sua testa pendeva una taglia da 7 milioni di dollari messaStati Uniti. Era lui che guidava le famigerateal-Radwan di, lo spettro chenon era ancora riuscita a colpire nella sua guerra contro il Partito di Dio. Ma il raid di Tel Aviv sulla riunionespeciali nel sud di Beirut, nel quartiere di Dahieh roccaforte della formazione sciita, haanche lui. Il prezzo in termini di vite civili, dopo la demolizione di una palazzina con 4 missili di profondità, è pesantissimo: 33 morti, tra cui tre bambini. Ma a Tel Aviv si esulta: tra le vittime c’è anche lui,, conosciuto anche come Tahsin, ildei combattentiche anche in questi mesi sono in prima linea per combattere lo Stato ebraico.