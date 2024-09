I lavori nelle scuole Dall’istituto agrario alla media di Spinetoli | via libera ai progetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto di riparazione dell’aula didattica dell’istituto’Ulpiani’ di Ascoli, il cui costo previsto è di 1,1 milioni di euro. Contestualmente la Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione strutturale e funzionale della palestra della scuola’Giovanni XXIII’ di. L’edificio dell’Ulpiani manterrà la suddivisionedue unità immobiliari attuali. La prima, al piano terra, a destinazione scolastica come laboratorio didattico; la seconda, al primo piano, residenziale. Il piano terra sarà suddiviso in magazzino, area per il personale con spogliatoio, bagno disabili e cucina/sala relax, un’aula didattica ed un vano spogliatoi per gli studenti suddiviso tra uomini e donne.