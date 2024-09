Hezbollah conferma la morte del comandante in capo e di altri 14 membri nell' attacco aereo di ieri a Beirut

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 21 settembre 2024) La scorsa notte,ha divulgato i nomi dei 14del gruppo terroristico uccisi durante l’israeliano avvenuto(Libano). Tra questi nomi c'è anche quelli delinIbrahim Aqil, del quale l’intelligence israeliana sapeva tutto, tanto chelo ha seguito dall’ospedale dove si era recato fino al palazzo dove era atteso dai suoi uomini. Tra i nomi delle vittime figura Ahmed Wahabi, identificato dal gruppo come «», un termine raramente utilizzato per descrivere gli ufficiali di alto rango uccisi in attacchi israeliani. In passato, solotre esponenti erano stati definiti comandanti: Taleb Abdullah,della Divisione regionale Nasr; Muhammad Nasser,della Divisione regionale Aziz; e Wissam al-Tawil, vicedella Forza d'élite Radwan.