Ecco Energia Sorano un nuovo progetto eolico

(Di sabato 21 settembre 2024)(Grosseto), 21 settembre 2024 – Non c’è pace per i territori di collina. Sul comune dipiomba un altrodi unparco, denominato “” e questa volta è stato presentato dalla Società Fred Olsen Renewables Italy S.r.l. Italia che ha sede a Roma. Ildelparcoprevederebbe 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,2 Megawatt per una potenza complessiva di 43,4 Megawatt da realizzarsi nella zona limitrofa alla frazione di Elmo. Sono previste relative opere di connessione. Questoarriva proprio mentre ai cittadini si stanno mobilitando con le osservazioni contrarie a un altro, presentato non molto tempo fa. Naturalmente a questo i cittadini si opporranno ma sono sempre più esausti. Solo tra i comuni di Pitigliano esono 5 i progetti di parchi eolici.