Conte | La Juve non è più forte fischi? Non li accetto

(Di sabato 21 settembre 2024) Le parole di Antoniodopontus-Napoli Al termine del match trantus e Napoli, conclusosi sullo 0-0, il tecnico azzurro Antonioha parlato in conferenza stampa, commentando la prestazione della sua squadra e il ritorno in uno stadio che lo ha visto protagonista per molti anni. Sulla prestazione: “Lanon ha dominato”non ha nascosto la soddisfazione per la prestazione difensiva della sua squadra, ma ha anche ammesso che c’è spazio per migliorare in attacco:“Lantus non ha fatto meglio di noi. Il nostro portiere non ha dovuto compiere parate decisive, mentre Di Gregorio ha salvato su Lukaku e McTominay. In difesa siamo stati bravi, ma dobbiamo fare di più in attacco. Ci sono situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio.