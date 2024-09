Bike to Work Day anche Sacbo partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 21 settembre 2024) L’Aeroporto di Milano Bergamo e, rispettivamente primo aeroporto e prima società di gestione aeroportuale ad avere ottenuto a livello europeo la certificazione “Friendly”, assegnata nel 2021, hannoto venerdì 20 settembre altoDay, evento annuale che promuove l’usobicicletta per il pendolarismo casa lavoro e che rientra nelle iniziative legate. Un’occasione per incoraggiare i dipendenti ad utilizzare il mezzo a pedali per andare a lavorare e illustrare i vantaggiroom allestita nell’area pubblica aerostazione, aperta nella giornata affinché tutti avessero la possibilità di prendere visione dell’utilità di questo spazio, a disposizione dei passeggeri e quanti amano spostarsi pedalando.