ATP Chengdu Musetti supera la trappola O’Connell dopo aver rischiato grosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Un’altalena di emozioni, ma alla fine Lorenzoce l’ha fatta. Il carrarino (n.19 del ranking) ha prevalso nella sfida del secondo turno dell’ATP250 di(Cina) contro l’australiano Chris(n.75 ATP). Una partita in cui il toscano è andato a corrente alternata, trovandosi sotto 3-5 nel terzo set, riuscendo a rimontare sullo score di 6-7 (5) 6-4 7-6 (4). Sul cammino dell’italiano, nei quarti di finale, ci sarà il francese Adrian Mannarino. Nel primo set,una fase di sostanziale equilibrio,trova il modo per strappare il servizio anel sesto game, mettendo in evidenza le problematiche dell’aussie dal lato del dritto. Sfortunatamente la battuta non sostiene l’incedere di Lorenzo che, malamente, perde a zero il suo turno. Si va al tie-break e il giocatore tricolore ha nuovamente motivi per cui rammaricarsi.