Atletica i migliori team in gara per lo scudetto

(Di sabato 21 settembre 2024) È stata presentata in municipio l’edizione 2024 dei campionati societari assoluti, che si svolgeranno presso il campo comunale dileggera oggi e domenica. "Sarà un degno finale per una stagione eccezionale per l’– ha detto Stefano Ruggeri, direttore sportivo della Fratellanza – Dopo sei mesi di preparazione si assegna loa squadre dell’, che è sport prevalentemente individuale". Sono in12 squadre maschili ed altrettante femminili. Anche la società ospitante, pur senza ambizione di vittoria dello, schiererà una squadra maschile ed una femminile tutte di atleti "di casa" alcuni dei quali possono puntare alla vittoria individuale.