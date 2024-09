?? Fiorentina-Lazio il Pronostico | info match quote e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 21 settembre 2024) Domenica 22 settembre alle 12:30,si affrontano in una sfida dal sapore decisivo per entrambe le squadre. La Viola cerca la prima vittoria della stagione, mentre i biancocelesti puntano a dare continuità ai loro progressi. Analisi dellee il nostroper una gara che promette emozioni!vs– 22 settembre 2024, ore 12:30 Laè alla disperata ricerca del riscatto dopo un inizio di stagione sottotono. L’ultima sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta ha aggravato la situazione della squadra di Mister Raffaele Palladino, che finora non ha ancora trovato la vittoria in campionato. Con 3 pareggi e 1 sconfitta nelle prime quattro giornate, i Viola faticano a trovare equilibrio, soprattutto in difesa, ma mostrano una discreta capacità realizzativa in attacco.