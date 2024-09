Uomini e Donne riparte lunedì 23 settembre | le anticipazioni della prima settimana

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’attesa è finalmente finita,prossimo, 23, riapriranno i battenti di. Lerelative alladi messe in onda sono davvero esilaranti, sta di fatto che si partirà con il botto. Per quanto riguarda il Trono Classico, saranno presentati i quattro tronisti di questa edizione, in merito a quello Over, invece, non mancheranno ritorni inaspettati, scontri accesi, decisioni importanti e, inoltre, ci saranno anche degli ospiti. Ecco tutto quello che succederà. Cosa accadrà nelladi messe in onda di: ritorni e ospiti al Trono Over Nei primi cinque appuntamenti di, trasmessi da23 a venerdì 27, ne vedremo delle belle.