Ultime Notizie Roma del 20-09-2024 ore 14 | 10

(Di venerdì 20 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Chiara viene accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di ascendenza dalla premeditazione per il secondo neonato e di soppressione di cadavere per il primo neonato Lo ha comunicato il procuratore di farmi una conferenza stampa sul caso della ragazza di 22 anni accusato di aver ucciso due neonati dopo averle partoriti in casa per poi seppellirli nel giardino della sua abitazione a Traversetolo in provincia di Parma l’annuncio del procuratore arriva dopo la conferma che anche il bambino sepolto e figlio della 22enne avuto dopo l’esame del DNA il risultato atteso da più di 10 giorni è arrivato ieri a tarda sera cori da stadio frasi con morsi sul sagrato al termine dei canali per l’ultimo saluto Totò Schillaci all’uscita del feretro in tanti gridavano il tuo nome Totò Schillaci ...