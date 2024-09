Troppe parolacce in F1 Verstappen il primo a essere punito | dovrà svolgere servizi sociali Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giro di vite della F1 e della Fia sul linguaggio usato dai piloti. Ila farne le spese è il campione del mondo in carica, nell’ultimo periodo parecchio nervoso per i pessimi risultati. Maxè stato infatti condannato aiper aver imprecato durante la conferenza stampa del giovedì a Singapore. Come riporta il, “il tre volte campione del mondo della Red Bull è stato ammonito dal moderatore della Fia durante la conferenza di giovedì“. Oggi la Fia lo ha convocato davanti gli steward che lo hannoa “un’opera di interesse pubblico” come penitenza. Pernon è la prima volta. “Nel 2019 è stato inviato a Marrakech per osservare gli steward della Fia in azione durante una gara di Formula E dopo aver spintonato Esteban Ocon in Brasile“.