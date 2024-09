Tragedia sfiorata in centro a Latina | calcinacci piovono da un palazzo in centro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per mettere in sicurezza il cornicione di un edificio in Corso della Repubblica, neldi. Alcunisi sono staccati dall’intonaco dell’ultimo piano di uno dei palazzi di fondazione ex Ina, cadendo sul marciapiede sottostante. Fortunatamente, nessuno dei passanti è stato colpito, ma l’episodio ha causato preoccupazione tra i presenti. La testimonianza di un passante “Ero al telefono quando ho visto icadere e ho sentito un boato“, ha raccontato uno dei testimoni dell’accaduto. Subito è scattato l’allarme, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area.