Traffico Roma del 20-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in graduale aumento gli spostamenti tra laFiumicino è la diramazioneSud in aumento ilanche in interna tra Trionfale Prenestina spostamenti intensi ma senza altri disagi sul tratto Urbano della A24 in uscita daMaggiore attenzione sulla tangenziale est a causa di un incidente in prossimità dello svincolo di via Tiburtina Portonaccio verso Olimpico siamo ora su via del Foro Italico dove ilè maggiormente concentrato tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni ricordiamo Inoltre i lavori sulla circonvallazione Tiburtina verso l’autostrada A24 nel dettaglio La chiusura riguarda la carreggiata di destra che costeggia le mura del erano mentre è regolarmente percorribile la carreggiata di sinistra sempre in direzione della A24 nella città di ...