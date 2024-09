Traffico Roma del 20-09-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina code anche in esterna tra il bivio per Fiumicino e luci per la via Pontina trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est sulla via Flaminia code tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile l’uscita per la tangenziale sullaFiumicinoin coda tra via del Cappellaccio e Parco dei Medici in uscita dacode anche sulla via Pontina tra Spinaceto e l’Eur alle 10 in Corso Italia cerimonia con deposizione di una corona di alloro in occasione dell’ anniversario della Breccia di Porta Pia po’ di difficoltà di circolazione nell’area circostante indetto per la giornata di oggi 1 sciopero nazionale di 24 ore del ...