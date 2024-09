San Benedetto a terra Case ancora inondate | Avevamo cambiato tutti i mobili poco fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’acqua ha colmato la strada ed è entrata nelleuna volta. È lo scenario di via Pelacano e via Isonzo, quartiere San: siamo a pochi metri dal fiume Montone che, pur senza esondare, nella notte ha smesso di ricevere le acque dei servizi, provocando l’allagamento del piano carreggiata. Qui, a differenza di altre zone della città, quasi tutte le abitazioni e i negozi sono al piano, perciò a finire sott’acqua non sono stati, come altrove, solo cantine e garage, ma anche camere da letto, cucine, salotti E questa volta i, in molti casi, erano nuovi: acquistati meno di un anno fa, dopo che quelli inzuppati dall’alluvione del 2023 erano finiti ammucchiati a bordo strada prima e in discarica poi. Tra i residenti armati di scoponi e idrovore c’è anche Loretta Poggi, ex coordinatrice di quartiere e oggi consigliera comunale di minoranza.