Perché Loretta Goggi non è più a Tale e Quale Show

(Di venerdì 20 settembre 2024) La 14esima edizione diè partita con una grande assenza, quella “della mì” come la chiamava affettuosamente Carlo Conti.non è più a? La risposta è molto semplice: è stata una sua decisione per stare più vicina alla famiglia. Lo ha annunciato proprio lei, via social, con un lunghissimo post lo scorso maggio. L’annuncio lo ha dato in una giornata particolare, ovvero quando sua sorella Danielaè diventata nonna. Lì ha capito di aver sottratto molto tempo alla sua famiglia e per questo ora vuole star accanto a tutti loro. “Ho deciso di mettere al primo posto me stessa e la mia vita ora sento un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’“. Non un addio alla televisione, quindi, ma semplicemente una pausa.