Ora il Centro è a destra e nel Pd smettano le Cassandre sul governo Parla Adornato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Maurizio Lupi gongola. E ilsi rafforza. Fa bene, il leader di Noi Moderati a essere soddisfatto dei nuovi ingressi nel suo partito. Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace sono tre nomi di peso che, come ha giustamente osservato l’ex ministro, “rafforzano il”. L’abbandono di Azione è un fatto politico che ha molto più rilievo rispetto al passaggio in sé. Perché ormai è assodata una realtà che su Formiche.net descrive in maniera incontrovertibilmente chiara Ferdinando, presidente della Fondazione liberal, editorialista del Messaggero ed exmentare. “Il– dice – e i valori che rappresenta, ormai sono in seno almolto più che alsinistra”. Dopo Italia Viva che vira a sinistra, ora Azione è rimasta come partito che esula dal bipolarismo. Certo è che con queste tre uscite si indebolisce molto.