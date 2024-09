Onu il nuovo dossier Oxfam | I veti dei 5 membri permanenti impediscono la pace Sono costati un milione di morti in 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “L’abuso del potere di veto attuato dai 5 Paesidel Consiglio di Sicurezza dell’Onu, in particolare da parte di Stati Uniti e Russia, sta di fatto impedendo ogni reale progresso verso lain Ucraina, nei Territori Occupati Palestinesi e in Israele, oltre che in Siria”. È la denuncia diche in unreport lancia l’appello per abolire il potere di veto dato ai 5. Ilha preso in esame 23 dei conflitti più violenti e lunghi dell’ultimo decennio – tra cui quelli in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Libia, Niger, Territori Occupati Palestinesi, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Ucraina, Venezuela e Yemen – rivelando come 27 dei 30posti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbiano riguardato risoluzioni essenziali per la risoluzione pacifica delle crisi in Palestina, Siria e Ucraina.