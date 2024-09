Napoli Manna | Juventus costruita per vincere noi abbiamo entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “? Mi auguro di vedere una gran bella partita tra due grandi squadre. Noi siamo in un periodo positivo,fatto tre vittorie. È parte di un percorso, frutto del lavoro quotidiano. Affrontiamo una squadra che èstoricamente per, ce l’hanno nel DNA. C’è grande, coesione nell’ambiente: troveremo una squadra forte, che ha appena vinto bene e meritatamente in Champions League. Dobbiamo essere attenti, concentrati e lavorare. Sappiamo che è la tappa di un percorso”. Lo ha detto il direttore sportivo del, ex, Giovanni, alla vigilia della sfida tra queste due big del campionato, in un’intervista a Radio CRC: “Ho visto la partita dellain Champions, insieme agli altri match. Vedere questo torneo per noi è complicato, perché non siamo contenti di non partecipare.